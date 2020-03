publié le 06/03/2020 à 04:17

C'est la fin d'un mystère qui aura duré plus de huit ans. Dans les Landes, un homme de 68 ans sera jugé en septembre prochain par le tribunal de Dax pour des faits de braconnage entre 2011 et 2019 . Plus de 10.000 oiseaux d'espèces protégées, dont des passereaux, des rouges-gorges ou encore des moineaux, sont concernés. Trois de ses plus gros acheteurs, dont il avait conservé les noms dans un carnet, seront également jugés.

Cette affaire a commencé en 2015 après le signalement des agents de l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage concernant son braconnage à la matole. France Bleu Gascogne précise que la gendarmerie locale a alors décidé de le faire suivre en installant une balise GPS sous sa voiture. Une méthode qui permettra de l’interpeller quatre ans plus tard, le jeudi 19 décembre 2019.

Lors de la perquisition de son domicile, les forces de l'ordre découvrent des carnets de compte où sont inscrits le nom de ses acheteurs, sous des surnoms. Dix ont été répertoriés et huit d'entre eux ont été identifiés par les enquêteurs. L’un d’eux, qui aurait acheté plus de mille oiseaux, serait un ancien international français du XV de France et ancien joueur de l’US Dax.

Déjà condamné à deux reprises pour des faits similaires

L'homme de 68 ans a reconnu les faits et fait savoir qu'il avait braconné plus de 10.000 oiseaux au total. Passionné de tauromachie et de corridas, le braconnier présumé a expliqué aux gendarmes qu’il avait besoin d’argent pour financer des voyages réguliers en Espagne. Depuis le début de son trafic en 2011, il aurait ainsi pu gagner 50.000 euros en revendant ses oiseaux par des brochettes de cinq.

Déjà connu de la justice pour des faits similaires et condamné deux fois, il devra donc répondre de ses actes devant la justice. Sur les 10.000 oiseaux répertoriés par la justice, seuls 8.500 peuvent être pris en compte car les faits sont prescrits pour les animaux braconnés entre 2011 et 2013.