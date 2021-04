ADRIEN NOWAK / HANS LUCAS / HANS LUCAS VIA AFP

Retour sur cet incendie qui a dévasté dans la soirée du lundi 5 avril la collégiale d'Avesnes-sur-Helpe dans le Nord. Il y a eu deux départs de feu, sans doute un incendie volontaire, en plein week-end de Pâques. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin se rend sur place ce mardi matin.

L'église est classée monument historique. La structure n'a pas été endommagée mais les dégâts sont importants.

Sébastien Seguin est le maire d'Avesne-sur-Helpe, il raconte les dégâts à l'intérieur de l'édifice : "Il n'y a pas d'électricité et de cierge à cet endroit. Apparemment, il y aurait deux départs de feu. Tout le côté droit de l'autel de la Collégiale est parti en fumée, tout a brûlé. Quatre grands tableaux ont brûlé et toutes les chaises et l'autel qui se trouvent à cet endroit. C'est triste de voir ça".

