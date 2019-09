publié le 16/09/2019 à 07:55

Liquidation ou repreneur ? Le tribunal de commerce d'Evry doit trancher ce lundi 16 septembre, 15 jours après le redressement judiciaire de la compagnie.

Le tribunal va examiner les offres de reprise ou décider de liquider l'entreprise. Deux projets sont bien placés dans la compétition, selon le gouvernement. L'un émanant d'Air France et du groupe Dubreuil. L'autre, d'un transporteur étranger. En attendant, 11.000 passagers sont toujours en difficulté. L'entreprise est confrontée à une telle impasse financière qu'elle ne peut ni dédommager financièrement ses clients, ni même organiser le rapatriement des voyageurs dont le vol retour a été annulé.

Parissa est franco-algérienne, elle vit à Marseille mais est bloquée en Algérie depuis plusieurs jours avec ses enfants et son mari malade. "Cela fait depuis le 11 septembre que je tente de faire rapatrier mon conjoint, qui n'a plus de traitements. On est livrés à nous-même. L'Ambassade de France n'apporte aucune solution. Il faut se débrouiller par soi-même. J'ai une amie qui a dû m'envoyer de l'argent pour prendre des billets pour le bateau. On arrive mardi sur Marseille. Sans ça, on serait bloqué jusqu'à la fin du mois en Algérie", déclare-t-elle à RTL.

À écouter également dans ce journal

Grève - Après les agents de la RATP vendredi 13 septembre, c'est au tour des infirmières, des médecins mais également des avocats de manifester aujourd'hui contre la réforme des retraites. Ils réclament le maintien de leur régime 100% autonome.

Pétrole - Deux jours après les attaques contre des infrastructures pétrolières en Arabie Saoudite, les cours du pétrole grimpent en flèche. Une hausse de 10% a été observée ce matin, en Asie.

Algérie - Le chef de l'État par intérim, au pouvoir depuis la démission forcée d'Abdelaziz Bouteflika, a annoncé la date de la future élection présidentielle. Elle a été fixée au 12 décembre prochain.