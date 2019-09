publié le 08/09/2019 à 07:31

En cessation d’activité et dans l’attente d’un repreneur, Aigle Azur, la deuxième compagnie aérienne française, a cloué tous ses avions au sol, ce vendredi soir, au risque de laisser des milliers de passagers bloqués. Les 1.150 salariés espèrent quant à eux qu'un repreneur va se déclarer très vite.

Les repreneurs potentiels peaufinent leur dossier et doivent remettre leur offre de rachat ce lundi 9 septembre aux administrateurs judiciaires. Le ministre de l'Économie, Bruno le Maire a de son côté évoqué "une offre principale et deux offres sérieuses", sans plus de précisions. Il n'y a aucun détail non plus sur la structure de ses offres et notamment de savoir si Aigle Azur sera repris partiellement ou totalement. Un véritable casse tête pour le gouvernement alors que "des milliers" de passagers sont toujours bloqués.

Les offres seront présentés aux élus du personnel lors d'un comité d'entreprise prévu ce lundi. Les syndicats restent inquiets pour l'avenir des 1.150 salariés mais aussi pour les emplois des entreprises prestataires. Enfin, une mobilisation est prévue devant le siège de la compagnie, près de l'aéroport d'Orly, à 14h, le jour même de la présentation des offres.

À écouter également dans ce journal

