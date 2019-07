publié le 30/07/2019 à 07:48

Une famille parisienne pourrait bientôt se faire expulser d'un logement appartenant au Vatican. C'est un appartement de 160 mètres carrés dans les beaux quartiers de la capitale : les trois personnes qui l'occupent ne payent plus le loyer. Elles ont demandé un relogement à plusieurs reprises, sans succès. Ils pourraient être obligés de quitter les lieux à la fin du mois d'août.

Depuis 1962, Nathalie vit dans un six pièces appartenant à l'état souverain du Vatican, elle doit s'occuper de son frère et de sa sœur handicapés. Elle a du quitter son poste de directrice commerciale et ne peut plus assumer le loyer de 3.700 euros par mois. "Je n'ai pas pu assurer ces loyers, j’ai des personnes malades à charge (...) J'aurais préféré qu'ils soient un peu plus compréhensifs", confie-t-elle.

La famille est menacée d’expulsion depuis 2016. La société qui gère les biens du Vatican à Paris, Sopridex, leur réclame 110.000 euros. Nathalie espère pouvoir obtenir un plan de surendettement et occuper bientôt un logement social.

À écouter également dans ce journal

Nantes - Le corps retrouvé dans la Loire serait "très probablement" celui de Steve, l'animateur de 24 ans disparu le soir de la Fête de la Musique.

Paris - Un gendarme de la Garde républicaine a été placé en garde à vue. Il est accusé d'avoir violé une jeune femme dans sa chambre de la caserne.



Neymar - La police brésilienne estime qu'il n'y a pas assez d'indices pour accuser le joueur de football brésilien Neymar, accusé de viol.