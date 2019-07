Une femme décède en tentant de rejoindre le bus d'"Into The Wild"

publié le 29/07/2019 à 22:33

Une jeune femme de 24 ans, est décédée jeudi 25 juillet, en tentant de rejoindre le célèbre bus 142 d'Into The Wild. C'est en essayant de traverser la rivière Teklanika que Veronika "Nika" Nikanava a été emporté par le courant. Son mari, qui l'accompagnait pour leur voyage de noces, a réussi à la récupérer en aval de la rivière, malheureusement trop tard. Son corps a été confié à la police locale pour une autopsie. La Biélorusse était connue dans son pays d'origine pour son engagement politique et ses quelques rôles au cinéma.

Abandonné au fond de l'Alaska, le bus scolaire où vécu Christopher McClandess, l'homme qui inspira le livre et le film Into The Wild, est devenu un lieu très prisé des touristes de la région. Malheureusement, le chemin pour s'y rendre n'en reste pas moins dangereux. Si les autorités ont mis en place une corde, pour aider les randonneurs à traverser la rivière qui emporta Nika, cela n'a pas empêché de nombreux problèmes, avant le récent et terrible accident.

En 2013, déjà, des visiteurs avaient dû être secourus par un hélicoptère militaire qui passait par là, tandis que la même année trois Allemands se sont retrouvés bloqués par une crue de la rivière. D'après CNN, un randonneur suisse s'y était même noyé en 2010.