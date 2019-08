publié le 11/08/2019 à 07:20

C'est une affaire de vol pour le moins farfelue qui vient d'être résolue. Dans le cimetière d'un petit village de la Manche, à La Lucerne-d'Outremer les vols de fleurs et de plantes étaient devenus trop fréquents. Les habitants du village ont donc décidé de prendre les choses en main et de retrouver les personnes plus qu'indélicates.

Tout est parti d'un énième vol qui a touché Évelyne, qui venait d'inhumer son mari. "J'ai été l’élément déclencheur car il y a eu beaucoup de fleurs volées d'un coup mais il y avait déjà eu plusieurs plaintes déposées à la mairie. C'était assez fréquent". Un couple d'amis de cette septuagénaire a donc eu l'ingénieuse idée de placer une balise GPS dans la plus belle des plantes du cimetière.

"Cela a été très rapide puisque la plante a été mise le jeudi et le lundi, le GPS a sonné. Cela a été très facile de les suivre." Les voleurs, un autre couple qui habitent à quelques centaines de mètres du cimetière ont été auditionnés et écopés d'un rappel à la loi.

À écouter également dans ce journal

