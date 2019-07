et AFP

publié le 27/07/2019 à 07:14

L'ancien client d'Éric Dupond-Moretti, Wojciech Janowski, condamné pour avoir commandité l'assassinat de sa belle-mère Hélène Pastor et de son chauffeur, a porté plainte contre son ancien avocat. Il lui reproche d'avoir reconnu la responsabilité d'un crime sans son accord préalable.

Wojciech Janowski a été condamné à perpétuité en octobre 2018. À l'époque, après 5 semaines de procès, cela avait été un véritable coup de théâtre quand Eric Dupond-Moretti avait déclaré "mon client est coupable. Ces mots que vous attendiez de lui sortent de ma bouche".

Selon une source proche du dossier, M. Janowski "n'a jamais donné mandat à Me Dupond-Moretti de plaider coupable". L'homme d'affaires polonais a donc déposé plainte à ce titre, et aussi pour "non-assistance pendant l'instruction", Me Dupond-Moretti ne lui ayant rendu visite selon lui qu'à deux reprises en 5 ans d'instruction.

