Incendie à Martigues : "Il y a une forte suspicion d’un acte volontaire", dit le maire

Deux incendies se sont déclarés mardi 4 août à Martigues et Port-de-Bouc, près de Marseille. Si le feu est "maîtrisé et contrôlé", près de 2.700 personnes ont dû être évacuées et deux villages vacances ont été entièrement détruits. Gaby Charroux, maire de Martigues se dit soulagé au micro de RTL, puisque la catastrophe n’a fait aucune victime. Toutefois, il déplore "un drame économique", alors que le déconfinement venait de relancer la saison touristique après des mois de paralysie.



L’élu explique par ailleurs qu’il reste encore quelques foyers, mais les flammes "ont été fixées". "Le mistral est tombé, mais le vent du sud pourrait déplacer les risques d’incendie vers d’autres lieux qui seront surveillés par des sapeurs-pompiers", ajoute-t-il.

Pour l’heure, les autorités ne déplorent aucun mort, "un soulagement que je veux souligner", estime le maire de Martigues. Quant aux dégâts, il constate un véritable "drame économique" : deux villages vacances sur dix ont été complètement détruits. "Ils ont perdu la saison et bien plus", regrette le maire, qui se dit envahi par "un sentiment de gâchis et de tristesse".



Enfin, si les causes de l’incendie ne sont pas encore déterminées, il y a "une forte suspicion" d’un acte volontaire : "Plusieurs départs de feu font laisser entendre des actes volontaires", rapporte le maire de Martigues.