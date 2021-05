Jersey : la France peut-elle couper l'électricité à l'île britannique ?

publié le 12/05/2021 à 12:19

La France va-t-elle couper l’électricité à Jersey ? Étrange contraste de personnalité que celui d’Annick Girardin, ministre de la Mer. Mardi 12 mai, elle répondait aux questions aux gouvernement à l’Assemblée nationale notamment sur la situation entre les pêcheurs français et ceux de Jersey.

Elle évoque un accord qui se met en place doucement mais surement. Une semaine plus tôt, la même ministre menaçait l’île de mesures de rétorsion notamment en matière d’approvisionnement d’électricité si les pêcheurs français étaient empêché de faire leur travail dans la Manche.

Même menace du porte-parole Gabriel Attal dimanche sur France 3. La France aurait elle la main sur le compteur électrique de Jersey ? En partie puisque 90% de l’électricité consommée sur l’île vient de France via trois câbles sous-marins, explique sur son site Jersey Electricity. Sans ces câbles, Jersey, n’aurait, pour regarder le discours de la Reine, que 10% d’électricité produite par une usine photovoltaïque et deux autres petites usines d’urgence. Donc, cette mesure de rétorsion dans un cas très extrême est de l’ordre du possible.

Le Brexit change la donne

Même si Jersey ne fait pas partie du Royaume-Uni et dépend de Londres seulement pour ses relations extérieures, le Brexit a en effet changé la donne. Auparavant il était difficile de s’attaquer à un membre de l’Union Européenne, aujourd’hui France et Grande Bretagne ont divorcé.

Concernant l’électricité, EDF produit et RTE, transporte cette électricité. Interrogé par Le Figaro, le professeur en droit à l’université de Nantes Raphaël Romi explique que l’État, un des actionnaires majoritaires de RTE, pourrait demander à prendre des mesures exceptionnelles car il s’agit d’une affaire internationale, une contrainte extérieure qui pénalise la France. Une menace violente mais en réalité personne ne peut dire si "RTE aurait les moyens de refuser de couper les lignes", si l'État lui en intimait l'ordre.

Nous sommes devenus tellement dépendant des uns des autres que les menaces économiques sont devenues une rame. Ainsi, quand la Chine est mécontente de la France, elle menace sur les achats de vin. En 2014, c’était la Russie qui menaçait de couper le gaz en Europe suite à la situation en Ukraine. Les habitants de Jersey devront-ils pédaler pour avoir de l’électricité ? Le charme vintage des îles anglo-normande.