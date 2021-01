et Ryad Ouslimani

publié le 22/01/2021 à 07:09

C'est une affaire vieille de 17 ans. Il s'agit du meurtre d'un enfant, Jonathan Coulom, enlevé et tué en avril 2004 alors qu'il se trouvait dans un centre de vacances près de Saint-Nazaire. Le corps du garçon de 10 ans avait été retrouvé plusieurs semaines après, au fond d'un étang.

Et si on en reparle, c'est parce que le principal suspect dans cette histoire est transféré d'Allemagne ce vendredi 22 janvier pour être interrogé, enfin, par la juge d'instruction. Cet homme, un Allemand donc, a déjà plusieurs meurtres à son actif et il aurait avoué celui du petit Jonathan, il y a plusieurs années.

Cette piste du tueur en série existe depuis le début. Un grand type habillé de noir qui entre le soir dans des camps de vacances pour enlever et tuer des enfants. Trois cas similaires à celui de Jonathan avaient eu lieu. Mais à l'époque, cette piste venue d'Allemagne n'est pas prise au sérieux par les gendarmes français.

Arrêté en Allemagne et condamné, ce sont les confessions du tueur à un codétenu qui ont mis les enquêteurs sur la piste. Il a livré des détails que seuls le tueur et les personnes proches de l'enquête pouvaient connaître.

