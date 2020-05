publié le 29/05/2020 à 01:57

Romina Ashrafi était âgée de 13 ans. Elle a été tuée par son père parce qu'elle avait quitté le domicile familial pour vivre avec son amoureux. Ce drame, qui a scandalisé l'opinion publique, ravive la question des lois patriarcales en Iran.

C'est le quotidien réformateur iranien qui a souhaité dénoncer ce crime abjecte avec le visage de la jeune femme en Une, rapporte Courrier International. Habitante d'un village dans le nord du pays, Romina Ashrafi avait décidé de fuir de chez elle avec son compagnon, âgé de 30 ans, alors que le père de la jeune fille s'opposait à leur union. La raison ? Romina était chiite, et son compagnon sunnite.

Le père a alors porté plainte à l'encontre du jeune homme pour "enlèvement" et le couple a été rattrapé par la police au bout de cinq jours de cavale. Alors que l'adolescente supplie les autorités pour ne pas rentrer chez elle, en vain, elle est assassinée par son père à l'aide d'une faucille, pendant son sommeil, après qu'il a d'abord tenté de l'étrangler.

Ce drame a ému la population iranienne et suscité un tollé sur les réseaux sociaux contre les lois patriarcales et l’absence de protection pour les femmes et les jeunes filles. En Iran, selon le Code pénal islamique, le père est considéré comme le propriétaire de son enfant. En ce sens, il n'écopera que d'une peine allant de 3 à 10 ans de prison alors que le meurtre en Iran est passible de la peine capitale, rappelle le quotidien.