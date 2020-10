publié le 01/10/2020 à 07:30

Un élève a été poignardé en classe au lycée Paul Éluard de Saint-Denis, mercredi 30 septembre. L’établissement a été placé sous haute sécurité, car c’est la première fois qu’une telle chose se produit dans ce lycée.

Jusqu'à présent, les élèves ont toujours vu les règlements de compte entre bandes rivales s’arrêter aux grilles du lycée. "On est habitués aux conflits extérieurs, dehors, autour du lycée", confie Sarah, une élève. Cette fois-ci, il s'agissait d’un différend entre les deux adolescent, qui s’est fini en coup de couteau au début d’un cours.

"On ne peut pas se lever le matin et se dire que quelqu'un va se faire poignarder dans notre classe. Je me dis qu’ils ne surveillent pas forcément les élèves", poursuit Sarah.

Le manque d’encadrement est justement condamné par les professeurs et les parents depuis plusieurs années. "On a l’impression que les lycées de Seine-Saint-Denis sont abandonnés", explique Éric, élu FCPE du lycée Paul Éluard. "Notre grande inquiétude est qu’il y ait un ‘match retour’. Forcément la victime pourrait vouloir se venger", indique-t-il.

Des équipes de sécurité ont été mises en place. L’agresseur est placé en garde à vue et la victime hors de danger. Les professeurs devraient voter ce jeudi la reprise ou non des cours.

À écouter également dans ce journal

Covid-19 – Un tiers des clusters identifiés sont situés au sen des écoles et des universités. Certains établissements s’adaptent désormais.

Cyclisme – La menace plane sur la tenue de la course Paris-Roubaix pour cause de risque sanitaire.

Automobile – Un Français s’apprête à lancer seul sa marque de véhicule à hydrogène.