Le calvaire d'une jeune femme de 19 ans. Cette dernière affirme avoir été violée par 8 hommes il y a près de 3 ans, puis séquestrée par une bande de Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne). Plusieurs interpellations ont eu lieu en décembre, et certains des mis en cause sont mineurs et ont entre 15 et 16 ans. La jeune fille explique qu'elle aurait été livrée par ses propres amis.

C'est au terme d'un banal week-end avec des copains que la victime présumée, originaire de Niort, affirme avoir subi l'indicible. Dans la voiture commune qui les amenait à Paris, une partie des jeunes passagers annonce qu'ils effectueront un crochet imprévu par une cité de Champigny-sur-Marne, pour passer voir une connaissance. Un homme se joint à eux, et rapidement, entraine la jeune femme de force.

Sa plainte décrit alors des faits sordides : elle est projetée dans un local où arrivent alors 7 autres hommes, tous cagoulés. Violée à de multiples reprises, elle est aussi frappée puis menacée, arme sur la tempe. On la menace de représailles si cette dernière raconte ses sévices. Par la suite, ses amis la récupèrent avant de l'abandonner au bord d'une route.

Les coupables présumés retrouvés grâce à du sperme

Traumatisée, elle se taira et ne portera plainte qu'un an plus tard. Toutefois, la jeune femme a pris soin de conserver ses vêtements sur lesquels du sperme sera retrouvé. L'ADN parle et l'enquête permet de confondre certains des amis évoqués dans la plainte et des violeurs présumés. Tous nient ou minimisent les faits.

La police judiciaire travaille désormais à comprendre si la victime présumée a pu être livrée par ses amis, dont plusieurs mineurs, contre de l'argent.

