Essonne : onze jeunes condamnés pour le viol collectif d'une adolescente

Palais de justice de Paris, un relief représentant le blason de la justice et sa balance.

Tous étaient mineurs au moment des faits, en mai 2013. Plus de neuf ans après avoir commis un viol collectif sur une adolescente de 17 ans dans un parc public de Sainte-Geneviève-des-Bois (Essonne), sept jeunes ont été reconnus coupables de "viol en réunion" et condamnés à sept ou six ans d'emprisonnement, avec mandat de dépôt à l'audience. Un verdict rendu ce vendredi 2 décembre, par la cour d'assises des mineurs de l'Essonne, a indiqué le parquet d'Evry, relayé par l'AFP.

Trois autres jeunes ont été condamnés à cinq ans de prison, dont un an avec sursis pour "complicité de viol en réunion", et un autre à deux ans, dont six mois avec sursis pour "abstention d'empêcher un crime". Le douzième prévenu a été acquitté. La veille, jeudi 1er décembre, l'avocat général avait requis des peines allant de deux ans avec sursis à sept ans d'emprisonnement.

Selon Me Yaël Scemama, l'une des avocates de la défense, "tous [les accusés, NDLR] ou presque ont reconnu la gravité des faits, leur culpabilité et ont exprimé leurs regrets et leur empathie à l'égard de la victime".

