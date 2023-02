Pendant trois ans, l'école a rimé avec calvaire pour Maël, qui a dix ans aujourd'hui. Durant cette période, il a été humilié, frappé, et même insulté par un autre élève de son âge du CE1 au CM2. "Il me donnait des coups, il me lançait des pierres. Ce sont des regards méchants, des gros mots, des coups de poing, de pied, des coups de boule, parfois dans la classe, dans la cour de récréation et parfois même dans la cantine", raconte Maël.

Le jeune garçon encaisse, deux ans durant, sans rien dire, jusqu'à ce qu'il dise en classe qu'il voulait "mourir pour que ça s'arrête", explique le père. "C'est là qu'on comprend qu'il y a un point de non-retour, et que c'est un cri d'alarme", poursuit-il.

La directrice est informée, l'inspection de l'académie aussi, mais elle ne peut contraindre le jeune agresseur à changer d'école. Ce qui consterne Sylvie, la mère de Maël : "On vous dit 'oui vous êtes victime, oui c'est lui le harceleur, mais si voulez être tranquille, c'est à vous de partir'. Je trouve ça ahurissant". Sauf miracle, au retour des vacances, c'est Maël, la victime, qui devrait changer d'école.

À écouter également dans ce journal

Disparition d'Héléna - Près de quinze jours après la disparition de la jeune femme à Brest, un corps calciné a été retrouvé sur la presqu'île de Crozon. Le principal suspect est mort ce jeudi, après deux tentatives de suicide.

Manifestations du 11 février - Emmanuel Macron s'est exprimé depuis Bruxelles : "Je sais pouvoir compter sur l'esprit de responsabilité de leurs organisateurs, pour que la contestation et les désaccords puissent s'exprimer dans le calme, et le respect des biens et des personnes, et avec la volonté de ne pas bloquer le reste du pays."

Séisme en Turquie et en Syrie - Selon un dernier bilan, il y aurait plus de 21.000 morts. En Turquie, des tentes ont été montées pour venir en aide. En Syrie, un premier convoi humanitaire est arrivé dans les zones rebelles.

