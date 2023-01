INVITÉE RTL - Professeurs non remplacés à l'école : le "ras-le-bol" d'une mère d'élève

C'est un cri d'alarme et d'alerte. La semaine dernière, un collectif de parents d’Île-de-France baptisé "On veut des profs" a lancé une procédure judiciaire contre l'État pour dénoncer le non-remplacement des enseignants.

Sur RTL, une mère de famille détaille le processus. "On fait un référé pour demander des remplacements, même si on sait qu'il n'y en a pas, mais à un moment donné, c'est aussi révéler le manquement de l'État dans sa mission de service public", explique-t-elle ce 29 janvier dans Focus Dimanche.

Selon la mère de famille, "cela fait plusieurs semaines que la professeure de son enfant n'a pas été remplacée malgré nos multiples appels au rectorat. C'est un ras-le-bol, car nous avons vraiment respecté le protocole qui est, 'on demande au rectorat, on a fait des lettres' et en fait on nous répond qu'ils sont en cours de recrutement", ajoute-t-elle.

Avec cette action, chaque parent pourra réclamer à l’État une indemnisation de 10 euros par heure de cours perdue, le remboursement d’éventuels frais de cours particuliers ainsi que 500 euros pour préjudice moral.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info