Harcèlement scolaire : Pap Ndiaye souhaite que TikTok "régule plus sérieusement"

Une volonté ferme et affirmée. Alors que ce jeudi 10 novembre marquait la journée nationale de lutte contre le harcèlement scolaire et le cyberharcèlement, le ministre de l'Éducation national, Pap Ndiaye a tenu à adresser un message aux patrons du réseau social Tiktok.

"TikTok est une plateforme qui est utilisée de façon extrêmement large et qui a une grande popularité dans la jeunesse. Je n'ai rien contre TikTok en tant que tel, je souhaite simplement que TikTok régule et modère de façon beaucoup plus sérieuse les activités de ses abonnés", a lancé Pap Ndiaye, interrogé lors de l'émission Le téléphone sonne sur France Inter.

Le ministre a évoqué sur ce réseau social "la circulation d'un certain nombre de messages" qui ne peuvent être "approuvés et qui font du mal à l'école, aux élèves et à la République".

En déplacement dans un collège de région parisienne lundi, le ministre a rappelé que la lutte contre le harcèlement scolaire était "une priorité" pour le gouvernement, qui va continuer à déployer son dispositif de prévention.

