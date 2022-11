Bruxelles : comment la cocaïne est traquée par les autorités

Quand la cocaïne passe entre les mailles du filets à Anvers, elle se propage dans tout le pays, notamment à Bruxelles, où la brigade anti-banditisme se démène pour lutter contre ce trafic incessant. Pour Paul, 30 ans de métier, ces trafics ont mené à une guerre de territoire : "Différentes bandes s'occupent de trafics de stupéfiants et cela amène une guerre de territoire. Pour l'instant, ils tirent des coups de feu de 9 mm dans les jambes pour intimider l'autre, mais la violence augmente de plus en plus", déplore-t-il.

"Les coups de feu à Bruxelles commencent à se banaliser. Il s'agit de 9 mm mais aussi de Kalashnikov. Le trafic est tellement lucratif qu'ils veulent se l'arranger les uns et les autres", poursuit-il. Si ce soir-là, aucune intervention n'a été effectuée, plusieurs repérages et authentification d'individus ont été réalisés. Toutes les décisions doivent être pesées.

Paul et ses collègues doivent également faire face à une baisse de l'accompagnement du gouvernement belge. 50 policiers fédéraux pouvaient être appelés en renfort il y a cinq ans, il y en a dorénavant 23 aujourd'hui.

