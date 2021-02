publié le 09/02/2021 à 06:40

C'est un phénomène qui n'est pas nouveau évidemment mais qui très clairement s'intensifie. On pense notamment à l'agression du jeune Yuriy le mois dernier. Les chiffres le montrent, si le nombre de victimes reste stable, les guerres entre bandes se sont multipliées : 357 affrontements entre bandes de quartiers rivaux ont eu lieu l'an dernier.

C'est 24% de plus que l'année précédente. La plupart des individus impliqués sont des jeunes hommes, essentiellement mineurs. Si le phénomène a bondi, il n'a pas fait davantage de victimes, 3 morts et 218 blessés tout de même. Un bilan similaire à celui des années passées. Les blessures sont causées par arme blanche, mais aussi par des armes par destination : comprenez des béquilles, des battes de baseball et du mobilier urbain.



L'Île-de-France est de loin la région la plus touchée, elle concentre 80% des faits.

L'Essonne et le Val-d'Oise en particulier. Paris est toujours un des départements les plus touchés, mais enregistre toutefois une baisse du nombre de rixes, 83 affrontements ont été comptabilisés dans la capitale l'an dernier, contre 89 en 2019.

