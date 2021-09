Les infos de 6h - Haut-Rhin : des bombes à uranium et des croix gammées retrouvés chez un étudiant

Les infos de 6h - Haut-Rhin : des bombes à uranium et des croix gammées retrouvés chez un étudiant

Les policiers ont fait une terrible découverte chez un étudiant dans le Haut-Rhin : des bombes à l'uranium et des croix gammées. Le jeune de 26 ans est inconnu des services de police et est décrit comme atteint psychologiquement. C'est fin août que l'opération a été menée.

Malgré le nombre de véhicules et d'hommes mobilisés pour l'interpellation, peu de monde a remarqué ce qu'il se tramait derrière les hauts murs de cette propriété à l'entrée de Rouffach. Il fallait être dans les étages, comme cette voisine, pour percevoir un remue-ménage. "J'ai vu arriver les gendarmes et les pompiers avec un drôle camion que je n'ai jamais vu. Ça faisait des allées et venues devant qui ont duré longtemps, de 16h à 21h", précise-t-elle.

Prévenus par un coup de fil de son centre d'apprentissage où le jeune homme s'était vanté de fabriquer des bombes radioactives, les enquêteurs ont trouvé de la poudre, des détonateurs et un morceau d'uranium naturel avec peut-être une version en poudre dans une fiole.

Ce genre de caillou gris peut en effet se trouver dans une bourse minéralogique. Sa radioactivité naturelle est très faible. Des explosions en salle auraient eu un effet limité. Le jeune homme a déclaré avoir trouvé tous les ingrédients et le mode d'emploi sur internet. Il est incarcéré préventivement depuis le 28 août dernier.

À écouter également dans ce journal

Jean-Paul Belmondo - Un dernier adieu au magnifique. Plusieurs milliers de personnes se sont rendues depuis hier, jeudi 9 septembre, aux Invalides pour se recueillir devant le cercueil de Jean-Paul Belmondo et saluer la mémoire d'un membre de la famille. Les Invalides sont toujours accessibles ce vendredi 10 septembre avant le départ du cercueil pour les funérailles de l'acteur en l'église Saint-Germain-des-Prés à Paris dans l'intimité familiale.



Coronavirus - Il va peut-être bientôt suffire d'un pschit pour être vacciné contre la Covid-19. Un produit en spray est développé en ce moment par des chercheurs de l'université de Tours et de l'institut national de recherche. Les premiers résultats plutôt prometteurs.

Boxe - La terre battue de Roland Garros se transforme en ring de boxe ce soir pour la 10ème fois de son histoire. En tête d'affiche le champion olympique Tony Yoka va défendre sa ceinture de champion européen face au croate Petar Milas. Le dernier grand combat dans ce complexe était en 1973 entre Jean-Claude Bouttier et Carlos Monzon, avec dans les tribunes un certain Alain Delon.