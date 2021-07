Une femme de 70 ans a trouvé la mort ce dimanche 18 juillet au matin après avoir été percutée par un TER dans la petite commune de Bitschwiller-lès-Thann, dans le Haut-Rhin. Le drame s'est produit aux alentours de 9h30, à 300 mètres de la gare de la commune. Le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) est immédiatement intervenu et la mort de la septuagénaire a été constatée directement à l'arrivée des pompiers.



Les quatorze passagers du train ont été pris en charge par la SNCF et transportés en car. Les trois trains suivants de la même ligne ont aussi été remplacés par des bus dans les deux sens. Le trafic a repris progressivement vers 13h, comme l'ont rapporté conjointement France Bleu et France 3 Alsace.



Aucun passage à niveau ne se situe à l'endroit où le drame s'est produit, la thèse du suicide est donc est privilégiée par la gendarmerie de Thann qui s'est rendue sur place, avec des techniciens en identification criminelle. Une enquête a été ouverte pour faire la lumière sur les circonstances de l'accident.

