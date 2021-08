Catastrophes naturelles : les pompiers demandent "un renforcement des moyens"

Plus de 1.000 pompiers seront encore mobilisés ce dimanche 22 août dans le Var. Vigilance maximale avec un risque de vent d'ouest. Il faut à tout prix éviter les reprises de feu alors que le gigantesque incendie n'est toujours pas complètement éteint. La bonne nouvelle est qu'il est fixé.

Pour éviter une telle catastrophe, le premier travail à faire pour Grégory Allione, président de la fédération nationale des sapeurs-pompiers de France, "c'est qu'il n'y ait pas de départ de feu". L'origine du mégot est avéré dans l'Aude, la piste du mégot jeté sur une aire d'autoroute est également privilégiée dans le Var. "Il faut lutter contre la cause des incendies et ensuite il y a tout ce qui est aménagement des territoires", assure-t-il.

"En tant que président de la fédération, nous en appelons aussi à une ambition de sécurité civile, avec une résilience des populations, une protection encore mieux préparée, plus planifiée et un renforcement des moyens", affirme Grégory Allione. Le président des sapeur-pompiers fait ainsi référence aux catastrophes naturelles de plus en plus fréquentes et de plus en plus violentes ces dernières années.

