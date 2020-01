publié le 22/01/2020 à 06:46

Sixtine, 11 ans, sera enterrée ce mercredi 22 janvier. Alors que la fillette traversait au passage piéton et qu'elle avait le feu vert pour elle, un camion l'a renversée lundi 13 janvier. Une tragédie qui pose la question de la sécurité dans les grandes villes et notamment devant les établissements scolaires. Les riverains s'organisent pour assurer la sécurité aux abords de l'école.

Depuis le décès de Sixtine, la colère et l'émotion montent chez les parents d'élèves :"Il faut qu'on décale le passage piéton de quelques mètres et c'est réglé. Cela coûte un peu d'argent mais pas grand chose", déclare une parente d'élève.

Une élue du XVIe arrondissement, avait déjà signalé ce passage à la mairie de Paris : "J'ai retrouvé tous les mails, toutes les lettres que j'ai écrit sur ce carrefour là précisément (...) certains aménagement ne coûtent rien et sont réalisables en quelques jours !" s'offusque l'élue.

Depuis le drame, faute d'agents municipaux pour assurer la sécurité à la sortie des écoles, ce sont les parents qui se relaient, comme Philippe qui a enfilé son gilet jaune :"Les personnes sont tellement pressées que s'ils peuvent, ils vont contourner les enfants pour passer. Je ne m'attendais pas à une telle agressivité des personnes qui sont sur la route".

Les parents d'élèves ont relevé au moins 25 passages dangereux dans le XVIe arrondissement, comme celui où Sixtine est morte.

À écouter également dans ce journal

Météo - La tempête Gloria a frappé les Pyrénées-Orientales ce mardi 21 janvier, provoquant d'importantes chutes de neige en altitude et de fortes précipitations sur la plaine du Roussillon, entre Pepginan et Cerbère.



Retraites - La présidente de l'Organisation des transporteurs routiers européens (OTRE) réclame l'intervention du gouvernement, pour stopper le blocage des sept grands ports français, dans le cadre de la lutte contre la réforme des retraites.



Logement - L'État s'engage et annonce une aide jusqu'à 5.000 € pour faire aménager et pour sécuriser les salles de bains des seniors.