Ouragan Dorian : conditions "catastrophiques" dans les Bahamas

publié le 01/09/2019 à 21:19

L'ouragan Dorian gagne du terrain et continue de faire des ravages. Porteur de vents puissants à plus de 300 km/h et de pluies torrentielles, Dorian est devenu ce dimanche 1er septembre, l'ouragan le plus violent jamais enregistré dans le nord-ouest des Bahamas. Ce phénomène a provoqué des "conditions catastrophiques" dans les îles Abacos, a annoncé le Centre national des ouragans américains (NHC), qui a appelé les habitants à chercher immédiatement refuge.

Vers 19 h, heure française, les météorologues ont annoncé que l'ouragan avait officiellement frappé le nord-ouest de l'archipel au niveau d'Elbow Cay, avec des vents frôlant les 300 km/h. Les Bahamas sont confrontés, avec l'arrivée de Dorian, à un ouragan "sans équivalent" dans l'histoire de l'archipel, a affirmé dimanche le Premier ministre Hubert Minnis. "Nous sommes face à un ouragan (...) comme nous n'en avons jamais vu dans l'histoire des Bahamas", a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse où il a fondu en larmes. "C'est probablement le jour le plus triste de ma vie", a-t-il ajouté.

Après les Bahamas, l'ouragan devrait se rapprocher de la côte est de la Floride (sud-est des États-Unis) lundi soir et mardi, mais il est difficile de prévoir avec quelle intensité il va frapper le "Sunshine State". Le gouverneur de Caroline du Sud, Henry McMaster, a de son côté déclaré l'état d'urgence dans son Etat.