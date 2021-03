publié le 25/03/2021 à 07:01

Les enquêteurs en ont la conviction : Magali Blandin a fait les frais d'un complot familial. Cette mère de famille de quatre enfants a été sauvagement tuée par son mari à coups de batte de baseball près de Rennes. Il a reconnu le meurtre avant d'être mis en examen et incarcéré tout comme ses parents, pour "complicité de meurtre". Ils sont soupçonnés d'avoir aidé leur fils dans son entreprise macabre.

Les parents de Jérôme G., le meurtrier de Magali Blandin sont visés par un double soupçon. Tout d'abord, celui d'avoir aidé leur fils à financer un premier projet criminel élaboré cet automne et confié à un groupe de Géorgiens. Pour ce contrat qui avait pour objectif d'éliminer son épouse, Jérôme G. verse alors 20.000 euros. Selon une source proche du dossier, à la même période, ses parents lui ont versé une grosse somme d'argent. Était-ce en connaissance de cause ? Cela est formellement démenti par leurs avocats, mais considéré comme vraisemblable par les magistrats.

Le deuxième soupçon, concerne cette fois-ci le meurtre de Magali Blandin, qui a eu lieu le 11 février dernier. Jérôme G. et ses parents auraient élaboré ensemble un alibi avant le passage à l'acte. C'est pour cette raison que le père et la mère ont été non seulement mis en examen pour complicité mais incarcérés malgré leurs âges avancés, 72 et 75 ans. Selon un enquêteur, ils avaient eu connaissance en amont du projet de meurtre. C'est une affirmation qui a été contredite par leurs avocats qui préparent plusieurs recours.

Les obsèques de la mère de famille auront lieu ce jeudi 25 mars à Bain-de-Bretagne (Ille-et-Vilaine).

À écouter également dans ce journal :

Confinement - Le Rhône, l'Aube et la Nièvre devraient rejoindre d'ici la fin de semaine la liste des départements en restriction alors que les policiers ont ordre d'interdire et de verbaliser les rassemblements extérieurs de plus de 6 personnes.

Affaire Mila - Cinq nouvelles personnes ont été déférées. 10 personnes au total seront jugées en juin à Paris pour harcèlement en ligne. Certains sont jugés pour menaces de mort à l'encontre de l'adolescente. Des menaces proférées après la publication en novembre d'une nouvelle vidéo dans laquelle Mila critique la religion musulmane.

Coronavirus - Les rassemblements de plus de 6 personnes sont désormais interdits en extérieur sur tout le territoire.