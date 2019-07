publié le 11/07/2019 à 05:52

Le chiffre est en baisse mais il reste dramatique : en 2018, 149 personnes ont été tuées par leur partenaire, selon une étude relative aux violences au sein du couple réalisée par la Délégation aux victimes des directions générales de la police nationale et de la gendarmerie nationale. Ce qui représente une mort violente au sein du couple tous les deux jours et demi.

Cette étude dégage également deux profils d'auteurs : pour les hommes (80% des cas), ils sont généralement âgés de 30 à 49 ans, utilisent une arme à feu et invoquent comme mobile une dispute, ou le refus d'une séparation. Les femmes, moins nombreuses, sont généralement plus âgées et font le plus souvent usage d'une arme blanche. Pour elles, les mobiles sont plus variés. Parfois, il peut même s'agir d'un suicide assisté.

Ces violences sont essentiellement commises au domicile du couple, et dans plus de la moitié des cas, l'auteur a soit consommé de l'alcool, soit des psychotropes. Autre point saillant de cette étude seul un tiers des meurtres a été prémédité. Enfin, ces violences ne touchent pas que le couple en lui-même. L'an dernier, 21 enfants sont morts considérés comme des victimes collatérales de ces violences conjugales.

