Place à l'effroi à Nantes, où une femme a été agressée sexuellement en pleine rue samedi matin, très tôt, alors qu'elle rentrait de soirée. Plusieurs hommes sont impliqués dans cette affaire. Ces derniers étaient fortement alcoolisés au moment des faits. Ils ont été interpellés et écroués.

Les deux violeurs présumés sont d'origine soudanaise. Le mineur, âgé de 17 ans, vivait chez ses parents à Nantes et bénéficiait de la protection subsidiaire, c'est-à-dire qu'il ne remplissait pas les conditions pour obtenir le statut de réfugié mais risquait dans son pays un traitement inhumain ou dégradant. Le second, 27 ans et célibataire, avait le statut de réfugié et suivait un stage de formation professionnelle à l'Afpa.

"Ils sont tous les deux de nationalité soudanaise, en situation régulière sur le territoire national", confirme Renaud Gaudeul, procureur de la République de Nantes. "L'un comme l'autre étaient inconnus des services de police et de justice. Les deux individus contestent, une information judiciaire a été ouverte par le parquet des chefs notamment de 'viol et agression sexuelle commise avec plusieurs circonstances aggravantes', puisqu'il leur est reproché des faits de viol en réunion et en état d'ivresse manifeste".

Les deux hommes encourent 20 ans de réclusion criminelle. Le troisième Soudanais, qui n'a pas participé au viol, a été condamné lundi en comparution immédiate pour outrage et rébellion à porter pendant quatre mois un bracelet électronique.

À écouter également dans ce journal

Espace - Un vaisseau de la Nasa s'est délibérément écrasé dans la nuit de lundi à mardi sur un astéroïde dans le but de dévier sa trajectoire, lors d'une mission test inédite qui doit permettre à l'humanité d'apprendre à se protéger d'une potentielle menace future.

Russie - Vladimir Poutine a accordé la nationalité russe au lanceur d'alerte et ancien employé de la NSA américaine Edward Snowden, réfugié en Russie depuis 2013 après avoir quitté les États-Unis.

Iran - Plus de 1.200 manifestants ont été arrêtés et au moins une quarantaine tués. La France appelle la république islamique à cesser cette "répression brutale".

