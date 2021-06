Disparition de Delphine Jubillar : ses enfants officiellement placés chez sa soeur

Cédric Jubillar et son fils Louis lors d'une marche à Albi le 12 juin 2021.

La juge a tranché ce vendredi 25 juin. C'est désormais Stéphanie, la soeur aînée de Delphine Jubillar, qui en tant que "tiers digne de confiance" a la garde de Louis, 6 ans, et d'Elyah, 2 ans. Le tribunal d'Albi a rendu sa décision après trois heures d'audience.

Cette mesure est valable depuis ce vendredi pour une durée d'un an renouvelable, rapporte Le Parisien qui précise également que la mère de Cédric Jubillar aura un droit d'hébergement un week-end sur deux et tous les mardis soir. De plus, Sébastien, l'un des deux frères de Delphine, il disposera d'un droit d'hébergement un week-end par mois.

Cette décision de la juge pour enfants Raphaëlle Rondy fait suite à l'ordonnance de placement provisoire de la semaine dernière. En effet, le 18 juin, Cédric Jubillar a été mis en examen pour "homicide volontaire par conjoint". Il est actuellement le principal suspect dans la disparition de sa femme Delphine Jubillar, introuvable depuis le mois de décembre.

Le trentenaire nie en bloc les accusations qui lui sont portées. Une prochaine étape l'attend mardi 29 juin : le tribunal de Toulouse examinera l'appel de son placement en détention provisoire.