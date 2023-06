Les infos de 5h - Attaque d'Annecy : "On est en colère", déplore Laurent, un père de famille

Quatre enfants sont toujours ce vendredi matin dans un état d'urgence absolue, après l'attaque au couteau de jeudi dans le parc d'Annecy (Haute-Savoie), tout près du lac. Les mineurs blessés sont un petit Néerlandais de 22 mois, une petite Anglaise de 3 ans et deux Français âgés de 2 ans, qui sont cousin et cousine.

Laurent, un père de famille dont l'enfant est scolarisé à proximité des lieux du drame, a accepté de se confier à notre micro. En colère, l'homme affirme qu'il y a "des gens bizarres dans le coin" depuis longtemps. "Au lac d'Annecy, il y a énormément de vagabondage. Il y a des réfugiés, des sans-papiers", témoigne-t-il, décrivant des gens "déambuler, sous drogue" à la vue de tous.

"On se repasse tous ces films dans la tête et là on se dit 'merde, c'était sûr que ça allait arriver'", déplore encore Laurent. Le père de famille dit comprendre que "les mecs, au bout de leur vie" dans une "détresse sociale" finissent par "péter des câbles". "On est colère", dit-il, regrettant qu'une telle situation soit possible : "On les accueille et on les laisse dans la rue", fait-il remarquer.

"Il y a des demandeurs d'asile, des gens réfugiés politiques […] toute une population qui ne sont pas intégrés dans la société et qui errent, se drogue. C'est normal que ces gens pètent des câbles", conclut-il, peu surpris.

À écouter également dans ce journal

