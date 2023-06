Disparition de Malek à Dunkerque : la petite fille retrouvée avec son père en Italie

L'homme qui avait enlevé mercredi 7 juin à Dunkerque (Nord) sa fille Malek, âgée de 8 ans, a été interpellé jeudi en Italie et l'enfant retrouvée saine et sauve en sa compagnie, a-t-on appris de source proche du dossier. Une alerte-enlèvement avait été déclenchée mercredi soir pour retrouver Jamel Y., soupçonné d'avoir enlevé sa fille et d'avoir tué sa compagne, découverte sans vie à leur domicile. L'alerte a été levée à la mi-journée jeudi.

Une enquête en flagrance pour homicide volontaire par conjoint et enlèvement de mineur avait été ouverte avant par le parquet de Dunkerque contre cet homme suspecté d'avoir tué sa compagne puis enlevé sa fille de 8 ans. Selon une source proche de l'enquête, il s'agit d'un demandeur d'asile de nationalité tunisienne, connu de la police et de la justice.



La mère de famille, âgée de 29 ans, présentait, outre les ecchymoses, des traces de strangulation, précisant que le couple avait "connu des différends" dans le passé.

Plus d'informations à venir sur RTL.fr...



L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info