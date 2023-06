DOCUMENT RTL - Attaque à Annecy : "On a essayé de réagir comme on pouvait", raconte un témoin du drame

Jeudi 8 juin, au matin, un homme a attaqué, au couteau, plusieurs personnes, dont des enfants, dans un parc au bord du lac d'Annecy. Maîtrisé par les forces de l'ordre, l'homme a fait six blessés, dont quatre mineurs. Ces derniers sont tous en état d'urgence absolue, ainsi qu'un adulte.

Vincent, élève de terminale, et témoin de la scène, a raconté, à RTL, l'attaque : "On jouait au volley en groupe quand on a vu l'homme se diriger dans le parc et attaquer les enfants. C'est vrai qu'on n'a pas compris tout de suite ce qu'il se passait, avant d'entendre les cris de demande à l'aide des parents qui étaient dans le parc".

Cet étudiant a également indiqué que les élèves "ont tout de suite réagi, en se mettant à l'abri, pour éviter qu'il y ait d'autres blessés". Et d'ajouter : "Une fois l'assaillant reparti, on a essayé de retourner au parc pour essayer d'aider les gens, mais il y avait déjà d'autres témoins qui avaient fait les choses (...) On a essayé de réagir comme on pouvait".

