Attaque à Annecy : "Tous nos enfants jouent le soir dans ce parc", témoigne une mère de famille

L'horreur à Annecy. Une attaque au couteau ce jeudi 8 juin a fait cinq blessés dont quatre enfants, le pronostic vital étant engagé pour deux enfants et un adulte. Sur place règnent encore la stupeur et l'émotion. Laetitia, maman de deux enfants qui confinés dans une école à proximité, témoigne sur RTL. Un périmètre de sécurité vient d'être établi par les forces de l'ordre.

"On m'a téléphoné en me disant que c'était dans l'école de mes filles. Mais ce n'est pas dans l'école, c'est à l'extérieur de l'école. Les enfants sont confinés dans l'école en attendant et là, on peut les récupérer. J'ai vu beaucoup de gens pleurer parce qu'en fait, les petits de maternelle étaient en sortie scolaire à côté du parc. Donc c'est plus les enfants de maternelle qui ont été très touchés par la situation", confie-t-elle.

"Il n'y a pas d'enfants de l'école touchés, c'est principalement des enfants dans les poussettes et en fait, c'est un petit parc, tous nos enfants jouent le soir dans ce parc. C'est très dur, c'est très très dur. On n'a qu'une envie, c'est de récupérer nos enfants", ajoute la mère de famille, la voix brisée par l'émotion.

