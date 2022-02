Les infos de 5h - Assassinat du père Hamel : le procès des assaillants s'ouvre ce lundi à Paris

Près de six ans après l'assassinat du Père Hamel, quatre personnes sont jugées à partir de ce lundi à Paris. Il s'agit de l'instigateur, Rachid Kassim, disparu en 2017, ainsi que trois autres personnes, des proches des deux assaillants djihadistes tués par la police lors de l'assaut de l'église.

Le père Jacques Hamel, 85 ans, avait été égorgé le 26 juillet 2016 dans son église à Saint-Etienne du Rouvray au nom de l'État islamique. Six ans après, l'émotion est toujours intacte dans cette ville de la banlieue de Rouen.

Une octogénaire croisée, qui habite juste à côté de l'église se souvient de cette journée ou les policiers lui avaient demain de se cloitrer chez elle. "Le Père Hamel, je le connaissais bien, je le voyais venir à l'église. Ce sont des choses qui marquent, qui ne s'oublient pas", lance la femme qui affirme n'avoir rien vu de l'assaut mais tout entendu.

Une fidèle de la paroisse, elle, avait croisé le Père Hamel l'avant-veille du drame. "On rigolait quand on le voyait parce qu'il était toujours actif. C'était le curé de notre ville, de notre église et ils nous arrivent de toujours en parler", assure Nathalie.

Dans la commune, bon nombre d'habitants sont encore traumatisés par cet attentat. C'est le cas de Bruno qui habite depuis toujours à Saint-Étienne-du-Rouvray : "on ne pourra jamais oublier", dit-il avant d'expliquer que les habitants ne sont pas "tranquilles, car ils ont peur de revivre cela". Et Bruno n'a qu'une attente de ce procès : que la justice fasse son travail.

