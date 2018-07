publié le 26/07/2017 à 08:36

Le 26 juin 2016, le père Hamel était assassiné en pleine église de Saint-Étienne-du-Rouvray pendant son office. C'est dans ce même bâtiment que sa mémoire sera honorée ce mercredi 26 juillet au matin. Une messe célébrée par l'Archevêque de Rouen, Monseigneur Lebrun en présence du chef de l'État, mais aussi de beaucoup d'anonymes qui tenaient à être présents. Une population forcément émue est attendue à la cérémonie.



Les deux terroristes avaient été abattus peu après l'attentat. L'un d'entre eux était originaire de la commune, Adel Kermiche, âgé de 19 ans. Le responsable de la mosquée locale, Mohamed Karabila, ne l'avait jamais croisé. Il a tenté ensuite de rencontrer sa famille, mais en vain. À noter qu'une stèle républicaine pour la paix et la fraternité sera inaugurée après la messe juste à côté de l'église.

À écouter également dans ce journal :

- Les habitants de Bormes-les-Mimosas ont vécu une nuit d'angoisse. Des milliers d'entre eux ont dû quitter leur logement en toute hâte en raison des flammes. L'incendie s'est déclenché hier, mardi, à 22 heures et il a progressé très rapidement. 800 hectares sont partis en fumée et des évacuations préventives en masse ont été décidées.

- L'État condamné à cause de professeurs absents et pas remplacés. C'est un jugement inédit du tribunal administratif de Cergy Pontoise. Les magistrats ont donné raison à un couple dont le fils était élève il y a deux ans au collège Lakanal de Colombes dans les Hauts de Seine. Au total, il avait manqué 96 heures de cours dans différentes matières. L'État va donc devoir verser un euro symbolique par heure chômée.



- Le porte-parole du gouvernement juge inévitable la baisse de cinq euros mensuellement des aides au logement. Christophe Castaner estime dans le journal Le Parisien qu'il y a urgence à diminuer les APL pour un gain de 150 millions d'Euros sur les 18 milliards annuels que coûte le système. Un effort nécessaire, selon lui, sinon les aides ne pourront pas être payées à la fin de l'année.



- Le gouvernement qui bénéficie d'un soutien sans faille de sa majorité à l'Assemblée. On l'a encore vu mardi lors du débat sur ce que l'on appelle le "verrou de Bercy", c'est à dire le monopole de l'administration fiscale sur les poursuites en matière de fraude. La fronde des autres partis n'a pas pu aboutir à la suppression de cette règle.



- Autre dossier qui suscite un large débat, celui des conflits d'intérêt dans le cadre de la loi de moralisation de la vie politique. Mais il faut l'appliquer à tout le monde, selon Alexis Corbière. Le député de La France insoumise assure que "Nous sommes censés condamner tout conflit d'intérêt". Il prend l'exemple de "Monsieur Édouard Philippe ayant travaillé pour Areva".



- Les salariés de TIM près de Dunkerque risquent de se trouver bientôt au chômage. Cette société qui fabrique des cabines d'engins pour le BTP, risque d'être placée en liquidation judiciaire avec près de 500 emplois directs en jeu et 500 autres indirects. Le tribunal de commerce de Tourcoing doit rendre sa décision ce mercredi concernant deux offres de reprise. En cas de liquidation, il s'agirait du plus grand nombre d'emplois supprimés en France récemment.



- Fifty-fifty, c'est la proposition française au gouvernement italien dans le dossier STX. L'éxécutif a offert aux autorités italiennes de partager "à 50-50" entre Fincantieri et les actionnaires tricolores, avec en contrepartie une coopération accrue dans le domaine militaire. C'est ce qu'a indiqué hier le ministre de l'Economie Bruno Le Maire.

- C'était l'une des promesses de campagne de Donald Trump. Le président américain va peut-être venir à bout de l'Obamacare. Il s'agit du système de santé mis en place par le président Barack Obama. Le locataire actuel de la Maison-Blanche veut s'en débarrasser mais il s'est heurté jusqu'ici aux divisions de la majorité républicaine au Congrès. Cette fois, néanmoins, le Sénat a entrouvert la porte.



- "Valerian", c'est le titre du dernier opus de Luc Besson sur les écrans ce mercredi. L'enjeu est déterminant pour le cinéaste français. EuropaCorp, sa société, joue une partie de son avenir avec un budget de 180 millions de dollars et deux acteurs relativement novices. Luc Besson s'est inspiré d'une bande dessinée des années 70 à laquelle il vouait une véritable passion.



- En sport, bravo aux épéistes français qui sont devenus champions du monde en battant la Suisse hier 45 touches à 43.