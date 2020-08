publié le 03/08/2020 à 18:57

C'est un trajet dont les passagers se souviendront sans doute longtemps. Sept heures, c'est le temps que ces centaines de personnes ont mis pour faire Compiègne-Paris en train. Sept heures pour parcourir seulement 82 kilomètres. Trois TER et un train Intercités sont en effet restés bloqués sur les voies une bonne partie de la journée, ce lundi 3 août.

Tout a commencé sur un TER à 8h34. Il s'arrête sur les voies dans le Val-d'Oise à cause d'un dégagement de fumée. Le train ne redémarre plus. Plus du tout. À bord, se trouvent pas moins de 600 personnes. Mais ce n'est pas tout. Derrière ce train, il y a deux TER et un Intercités qui arrivent avec près de 500 personnes à bord.

"Je suis partie de Compiègne à 8h. Je devais arriver à Gare du Nord à 8h41. Je suis arrivée à 15h49", témoigne Cindy, 28 ans. Plus de sept heures de retard car il s'agit en fait d'une voie unique. Il était impossible de contourner le train en panne. Pire encore... Des passagers du TER arrêté tout devant sont descendus sur les voies, ce qui a compliqué les choses.

Cindy, elle, avait prévu de passer la journée à Paris. "J'allais bosser aujourd'hui… Je suis mannequin, j'avais une journée de travail… Ça a été annulé. C'est de l'argent que je ne toucherai pas."

La SNCF a distribué des bouteilles d'eau à bord et des plateaux repas à l'arrivée cet après-midi à la Gare du Nord, mais pour la jeune femme l'information a cruellement manqué. "J'en ai pleuré de nerfs. Vers midi, on commençait vraiment à être énervés. (…) Tout ce que je veux, c'est rentrer chez moi. Sachant que le train que je dois reprendre a déjà 40 minutes de retard." Aux dernières nouvelles, le trafic est reparti entre Compiègne et Paris.

