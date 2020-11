publié le 23/11/2020 à 18:53

Il avait promis d'être combatif, mais il n'en a pas vraiment eu le temps. À peine commencé, le procès de Nicolas Sarkozy dans l'affaire dite "des écoutes téléphoniques" a été suspendu jusqu'à jeudi.

Il s'agit de laisser le temps aux experts d'examiner l'un de co-accusés de l'ancien président de la République, l'ex-haut magistrat Gilbert Azibert. Âgé de 73 ans et affecté par divers problèmes de santé, il s'est vu déconseiller par ses médecins de quitter Bordeaux, où il vit, pour venir à Paris en pleine pandémie de Covid-19. La justice va décider si elle renvoie le procès ou si elle estime qu'il peut être jugé par visioconférence.

Nicolas Sarkozy est accusé d'avoir promis à Gilbert Azibert de l'aide pour obtenir un poste à Monaco en échange d'informations sur une procédure judiciaire en cours, ce qu'il nie farouchement. L'ancien président encourt 10 ans de prison pour corruption et trafic d'influence.

À écouter également dans ce journal

Ski - La décision concernant l'ouverture des stations de ski ne sera pas prise par le gouvernement avant dix jours. Une mesure comprise par l'Association nationale des maires de stations de montagne (ANMSM) et son président Jean-Luc Bloch : "On ne veut pas saturer les hôpitaux, prudence et sagesse sont des vertus des montagnards."

Espace - La Chine va faire décoller une fusée sur la Lune, ce lundi soir, vers 22h, heure française. L'objectif assumé est de rapporter sur Terre environ 2 kg d'échantillons lunaires pour les analyser, mais la puissance asiatique veut surtout montrer sa maîtrise des vols spatiaux et confirmer son ambition d'un vol habité vers notre satellite d'ici 10 ans.

Santé - L'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire (ANSES) a constaté que deux tiers des jeunes entre 11 et 17 ans consacrent plus de deux heures par jour aux écrans, et moins d'une heure d'activité physique. Une tendance qui a semble-t-il augmenté pendant le confinement.