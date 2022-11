Les infos de 12h30 - Éducation nationale : pourquoi les lycées professionnels sont-ils en grève ?

En grève, de nombreux établissements professionnels ont gardé porte close ce jeudi 17 novembre. La proposition d'augmenter de 50% le temps passé en stage provoque la colère des lycées professionnels, comptant 630.000 élèves, soit un tiers des lycéens en France. Aujourd'hui, ils passent 22 semaines de stage au cours des trois ans de lycée. Une dizaine de semaines supplémentaires voudraient dire moins de temps passé en cours.

"On a besoin de temps. Ils sont en train de nous empêcher de faire notre travail et pour nous, c'est inacceptable", pointe Sigrid Gerardin sur SNUEP-FSU, le syndicat de l'enseignement professionnel public. L'autre crainte, c'est que les entreprises soient à la manœuvre pour constituer la nouvelle carte des formations, une sorte de privatisation du secteur professionnel.

Pour Emmanuel Macron, passer plus de temps en entreprise serait bénéfique dans la formation des élèves. Le président de la République veut valoriser les formations et les ancrer davantage dans le monde professionnel. Il veut que ces périodes de stage soient rémunérées, cette gratification sera assumée par l'État pour motiver les élèves.

Lancement pour la rentrée prochaine ?

Emmanuel Macron veut aussi proposer des formations au plus près des besoins des entreprises, des territoires et des enjeux actuels comme l'écologie ou le numérique. Ses objectifs, réduire le décrochage, augmenter le taux d'insertion dans l'emploi, permettre la poursuite d'études et donner des marges de manœuvre pédagogique aux lycées.

Cette réforme arriverait à partir de la rentrée prochaine et se mettra en place progressivement sur le quinquennat, dit la ministre en charge de l'Enseignement professionnel, Carole Grandjean. Elle a lancé une concertation. Ces quatre groupes de travail rendront des conclusions en janvier. La réforme sera finalisée ensuite d'ici à l'été.

