Incendie dans le massif des Alpilles : 130 hectares partis en fumée

Le premier feu d'ampleur de l'année a parcouru quelque 130 hectares de végétation samedi 4 février dans le parc naturel des Alpilles, sur le territoire de la commune de Mouriès dans les Bouches-du-Rhône, a-t-on appris auprès des pompiers.



"Le feu semble être maîtrisé" a écrit peu avant 13 heures la commune de Mouriès sur sa page Facebook ce samedi 4 février. On lit également : "Les opérations de mouillage dureront tout le week-end. Nous vous demandons d'éviter ces secteurs."

Quelque 230 sapeurs-pompiers venus de l'ensemble du département, et une centaine d'engins, étaient mobilisés à la mi-journée. La situation sur le front de l'incendie était déjà "favorable" quelques heures plus tôt, selon une porte-parole des pompiers, malgré un fort mistral, avec des pointes pouvant atteindre les 100 km/h.

Plusieurs habitations dans le secteur ont été protégées, selon les pompiers. La gendarmerie a de son côté indiqué avoir procédé à l'évacuation préventive de huit personnes, qui n'étaient pas blessées, et avoir neutralisé deux routes passant dans le secteur.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info