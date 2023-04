Gironde : 9 mois après les incendies, nouveau départ pour le camping des Flots Bleus

Le camping des Flots Bleus rouvre ses portes ce lundi 3 juillet, 9 mois après les incendies et de longs travaux. "Nous avons du évacuer près de 5 tonnes de déchets divers. Le sable a été minutieusement filtré et tamisé pour qu'il ne reste rien sous le sol. Ensuite, nous avons dû couper 200 arbres trop abimés par les flammes. Le paysage a profondément changé ici et il va falloir s'y habituer", explique Franck Couderc, le directeur du camping.

Le grand incendie de juillet a totalement ravagé la foret qui s'étendait comme un océan vert au pied de la dune du Pilat. Sur le bord de la route qui serpente entre la Dune et Biscarosse, impossible de ne pas voir les centaines d'arbres calcinés qui jonchent encore le sol. Les entreprises forestières travaillent pourtant sans relâche à leur évacuation mais la tache est immense devant l'étendue des dégâts.

"Nous réfléchissons à replanter des arbres et il est possible que nous choisissions de nouvelles essences végétales même si rien n'est encore fixé officiellement. Nous avons aussi collecté des pommes de pins. Nous allons nous en servir plus tard pour conserver l'ADN de la foret. Nous commencerons à replanter sans doute au début du mois de septembre", confie Jean-Christophe Nani, paysagiste en charge du projet.

Pas de totem du feu dans le camping

Les responsables du camping ont fait le choix de ne pas conserver de traces du passage des flammes comme l'explique Sébastien Cordier, copropriétaire du lieu avec sa sœur Aurélie. "Nous avons récupéré le bois des arbres abimés pour fabriquer toutes les palissades qui entourent le camping. Je sais que certains de nos collègues ont conservé des arbres un peu comme des totems. Pour nous c'était inconcevable. Nous avons toutes et tous en tête ce qui s'est passé mais nous n'avons pas envie d'objets qui nous le rappellent sans cesse et encore moins pour les vacanciers qui viennent pour s'évader de leurs soucis quotidiens. (...) Chacun a vécu ce traumatisme à sa façon et l'hiver qui vient de s'achever nous a permis de faire le point. Aujourd'hui nous sommes résolument tournés vers l'avenir de notre camping qui a été fondé en 1966 !", dit-il.

Une ouverture à 60%

17 tentes lodge sur les 32 du camping seront proposées au public dés lundi. Fabriquées en Vendée, leur montage a été finalisé il y a quelques jours. Par ailleurs, trois mobil-homes seront également disponibles. Leur histoire est étonnante puisque ce sont les seuls sur la quarantaine existant avant l'incendie à avoir miraculeusement survécu au passage destructeur des flammes. "C'est vrai qu'il s'est passé des choses étranges ici", s'étonne Julia, en charge du restaurant. Quand on arrive devant le camping, on s'aperçoit que ni la réception, ni l'épicerie, ni le restaurant n'ont été touchés. N'oublions pas le bal des Flots Bleus qui lui aussi est intact juste à coté du terrain de pétanque. En fait, tous les décors du film ont été épargnés et tout le reste est parti en fumée. La piscine du camping devrait être prête au début du mois de juin.

Énergies renouvelables et économie d'eau

Les responsables du camping ont décidé de se doter de nombreux lampadaires photovoltaïques pour assurer désormais l'éclairage des allées. Quant aux sanitaires, ils seront équipés d'un système de récupération des eaux usées pour éviter le gaspillage.

Quant aux planchas qui fonctionnaient jusqu'ici avec des bouteilles de gaz, elles ont été remplacées par des planchas électriques.

"C'est vrai que nous avons modifié pas mal de choses mais la philosophie des Flots Bleus reste la même : accueillir en famille et en toute simplicité des vacanciers de toute la France et d'ailleurs, qui veulent passer du bon temps avec nous. Bien sûr, il y aura beaucoup moins d'ombre sur les emplacements, alors pensez à vos casquettes et chapeaux", conclut Franck Couderc avec humour.

Pour l'ouverture officielle ce lundi 3 avril, deux familles ont d'ores et déjà réservé. Une famille allemande qui s'installe pour 12 jours, un couple d'Espagnols pour trois jours et trois amis français pour trois jours également. Ils seront les premiers à participer au traditionnel pot d'accueil des campeurs !

