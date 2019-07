Dieudonné condamné à deux ans de prison ferme

et AFP

publié le 05/07/2019 à 14:25

Prison ferme pour Dieudonné. Le polémiste et sa femme, Noémie Montagne, ont été condamnés vendredi 5 juillet pour fraude fiscale, abus de biens sociaux et blanchiment de fraude fiscale. Dieudonné M'Bala M'Bala écope de trois ans de prison dont un avec sursis. Il devra également payer une amende de 200.000 euros. Sa compagne a été condamnée en tant que gérande de droit de leur société des Productions de la plume à 18 mois avec sursis et à 50.000 euros d'amende.

Le couple était notamment soupçonné d'avoir détourné plus d'un million d'euros et d'avoir blanchi une partie des recettes liquides de ses spectacles en les expédiant à l'étranger. Le procès s'était tenu au tribunal correctionnel de Paris entre fin mars et début avril à Paris. Aux yeux des procureurs à l'audience, "la culpabilité des prévenus ne fait aucun doute".

L'humoriste controversé a déjà été condamné à de multiples reprises pour des propos antisémites. Lors de son procès, il ne s'est pas exprimé et a seulement clamé son innocence.