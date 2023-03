Palais de justice de Paris, un relief représentant le blason de la justice et sa balance.

Hocine Hamoudi était accusé d'avoir violé et battu à mort sa compagne, Sandra, en 2015. Elle avait pourtant alerté la police à plusieurs reprises. L'avocat général avait requis jeudi 16 mars la perpétuité contre l'accusé. Il a finalement été condamné le lendemain à 30 ans de prison. Une peine à la hauteur de l'horreur subit pendant 5 heures par la victime, selon sa famille.

Maeva, une des sœurs de la victime, témoigne : "On est soulagés, c'était mérité pour tout ce qu'il a commis. Au nom de ma sœur, au nom des autres... On a obtenu ce qu'on voulait, tout le monde a très bien fait son travail." Elle ajoute émue : "Ma sœur est vengée, c'est tout ce qui compte. 144 lésions, c'est de l'acharnement."

L'accusé, qui conteste le viol et l'intention de tuer, a décidé de faire appel. Pour son avocat, maître Damien Legrand, cette peine est disproportionnée : "C'est l'incompréhension, et lorsque l'on y réfléchit je pense que c'est un verdict qui est essentiellement dicté par l'émotion que le crime a suscité, ou peut-être que l'actualité a suscité. Cette peine nous apparait totalement démesurée et déraisonnable."

Les enfants de Sandra et sa famille, soudés et d'une dignité exemplaire, se préparent à un nouveau procès. Ils repartent un peu apaisés.

