Raymond Poulidor hospitalisé en raison d'une "grande fatigue"

publié le 08/10/2019 à 20:50

Raymond Poulidor a été hospitalisé en raison d'une "grande fatigue". C'est son épouse qui a révélé ce mardi 8 octobre que l'ancien champion cycliste français âgé de 83 ans a été hospitalisé à Saint-Léonard-de-Noblat (Nouvelle-Aquitaine), la commune où il réside.

"Raymond est très fatigué depuis le dernier Tour de France", a expliqué sa femme Gisèle Poulidor, sans donner d'autres précisions sur son état de santé. Poulidor, coureur à la popularité exceptionnelle, est natif de Masbaraud-Mérignat, dans le centre de la France, mais réside à une trentaine de kilomètres à Saint-Léonard-de-Noblat, où le Tour était passé en 2016. Il avait alors partagé un grand gâteau symbolisant ses 80 ans avec Bernard Hinault et Bernard Thévenet.



"Poupou", comme le surnomme les amateurs de cyclisme, a pour rappel remporté huit podiums sur le Tour de France tout au long de sa carrière (dont trois fois sur la deuxième marche en 1964, 1965 et 1974). Cet éternel second est pourtant rentré dans le cœur des Français comme un vainqueur. Sa rivalité avec le coureur Jacques Anquetil avait également participé à sa légende.