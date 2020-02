publié le 06/02/2020 à 13:29

Un pompier de Paris a été placé en garde à vue dans les Yvelines. Il est soupçonné d'avoir violé une fonctionnaire de police dimanche 2 février dans la nuit. La plaignante a été agressée lorsqu'elle rentrait chez elle.



La scène s'est déroulée vers 3h du matin à Guyancourt à l'ouest de Paris. La policière affectée à la préfecture de police était hors service et en civil. Elle rejoignait son domicile et c'est dans l'entrée de son immeuble que l'homme l'aurait violée. La fonctionnaire de 38 ans appelle à l'aide, un voisin se réveille. L'agresseur prend alors la fuite sous les yeux du témoin.



C'est finalement grâce à un portrait-robot et en recoupant les éléments concernant la voiture du violeur que les enquêteurs ont pu remonter jusqu'au sapeur-pompier. C'est un soldat du feu âgé de 38 ans. Il a été interpellé sur son lieu de travail mercredi 5 février après-midi.



Il a été placé en garde à vue. La procédure peut durer encore 24 heures. Le trentenaire devrait être confronté aux déclarations de la victime qui a dû être hospitalisée dimanche, après les faits.

À écouter également dans ce journal

Municipales - Sibeth Ndiaye a encouragé les membres du gouvernement à se porter candidats pour les élections municipales et a assuré que ceux qui seront battus ne seront pas punis. Ils pourront rester au gouvernement. Jacqueline Gourault, ministre de la Cohésion des territoires, s'est montrée rassurante aussi : "Ce n'est pas un test", a-t-elle dit.



Grève du bac - 15% des lycées sont victimes de perturbations dans l'organisation des E3C, les épreuves de contrôle continu. Dans certaines académies, ces épreuves ont dû être reprogrammées après les vacances scolaires. Pour rappel, une nouvelle session doit être organisée en mai.

Entreprises - Isabelle Kocher, directrice générale d'Engie et seule femme à être à la tête d'une entreprise du CAC 40, doit être fixée sur son sort ce jeudi 6 février après-midi. Le conseil d'administration, qui lui est hostile en majorité, doit prendre une décision. La tendance est à un non-renouvellement de son mandat.