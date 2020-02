publié le 03/02/2020 à 23:28

Un médecin généraliste d’une commune du Sud-Finistère a été mis en examen et écroué, dimanche 2 février, à Best. Soupçonné de viol et de violences sur sa compagne, une femme âgée de 37 ans, le quinquagénaire a des antécédents similaires.

Il est déjà renvoyé dans les prochains mois devant la cour d’assises du Finistère pour des viols commis sur son ex-compagne, rapporte Ouest-France. Sa nouvelle amie aurait subi le même sort : "Elle se sentait sous la contrainte d’avoir des rapports sexuels avec lui", explique la procureure de permanence au parquet de Quimper. "Si elle refusait, il était violent avec elle. Pour lui, leurs rapports étaient totalement consentis. Il l'incitait même à boire un peu d’alcool", poursuit-elle.



Le mis en cause qui "conteste totalement les nouveaux faits qui lui sont reprochés", a demandé un délai pour l'audition devant le juge au sujet de son placement en détention. Durant cette attente, il a été placé en détention provisoire.