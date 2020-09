publié le 08/09/2020 à 13:32

C'est un calvaire surréaliste qui va prendre fin pour de malheureux propriétaires. La villa d'un couple de retraités, située dans la commune de Théoule-sur-Mer, dans les Alpes-Maritimes, a été squattée par une famille pendant plusieurs semaines. Contraints de regarder cette famille avec deux enfants vivre chez eux, en attendant que la justice agisse, c'est finalement pour une toute autre raison que ces septuagénaires les ont vu plier bagage.

En effet, le père de famille, soupçonné de violences conjugales, a été placé en garde à vue après que sa femme, enceinte, a alerté les gendarmes dans la nuit du lundi 7 au mardi 8 septembre. De leur côté, la mère et les deux enfants ont immédiatement été relogés par la préfecture.

Henri Kaloustian, le propriétaire de la villa, a forcément repris espoir ces dernières heures même si cette affaire est loin d'être terminée selon lui : "Il faut faire un dossier d'expulsion qui peut durer encore une semaine, quinze jours et puis quand on dort dans vos draps, votre lit, qu'on se sert de votre vaisselle et de tout le matériel ménager, il est impossible de garder tout ça après".

Selon lui, "cela peut arriver à tout le monde" et "il faut que la justice change". Sur cette situation, il n'y a finalement pas eu besoin d'expulsion mais avant de reprendre possession des lieux, le couple de retraités va devoir prouver qu'il est bien propriétaire en fournissant les actes notariés et en attendant que la justice donne son feu vert.

