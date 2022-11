Au lendemain du meurtre d'un policier jeudi soir à Bruxelles, on apprend que l'assaillant était fiché par les services antiterroristes. Il a poignardé deux agents dans leur voiture, l'un d'eux, n'a pas survécu. Un drame, qui au regard des derniers éléments de l'enquête, aurait peut-être pu être évité.

Car jeudi matin, vers 10 heures, Yassine M., 32 ans, un habitant de Bruxelles bien connu de la justice se rend au commissariat d'Evere, dans le Nord de la capitale. Ses propos sont incohérents, il dit vouloir s'en prendre à des policiers, il demande de l'aide psychologique. Au commissariat, les agents s'aperçoivent que le jeune homme est fiché par les services de renseignement pour son extrémisme religieux.

Mais c'est là que la procédure va dysfonctionner. L'internement d'office n'est possible que si la personne s'oppose aux soins. Or, Yassine M. accepte, et demande même de l'aide pour ne pas passer à l'acte. La police l'accompagne à l'hôpital à sa demande, attend sa prise en charge. Elle apprend quelques heures plus tard que le jeune homme est ressorti, mais elle ignore dans quelles conditions.

Une heure plus tard, il s'en prend à une patrouille arrêtée à un feu rouge, poignarde un agent avant d'être blessé par balles par des renforts. Une enquête est aujourd'hui ouverte pour assassinat et tentative d'assassinat commis dans un contexte terroriste.

