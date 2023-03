À l'issue de deux soirées d'émeutes en centre-ville et sur le quartier de La Croix-Rousse, à Lyon, sur les 53 interpellations effectuées vendredi et samedi soir, 13 personnes font l'objet de poursuites pénales, selon les informations de RTL. Il s'agit de jeunes, voire de très jeunes casseurs anarchistes, de l'ultra-gauche lyonnaise.

Dans le détail, cinq manifestants seront jugés en juillet et août prochains pour des faits de violence sur des fonctionnaires de police par jets de projectiles. En attendant leur procès, trois sont placés sous bracelet électronique, les deux autres sous contrôle judiciaire.

Deux autres casseurs vont comparaitre devant un tribunal correctionnel dans les semaines qui viennent pour "participation à une manifestation avec dissimulation du visage en vue de la préparation de violences ou de dégradations". Un mineur est également renvoyé devant un juge pour mineurs pour les mêmes faits.

Enfin, cinq personnes seront entendues par un tribunal de police pour avoir participé à une manifestation illicite.

Quant aux faits les plus graves, à savoir le début d'incendie et le saccage de la mairie du IVe arrondissement et les destructions de nombreux commerces à proximité, l'enquête est toujours en cours, mais aucune interpellation n'a encore eu lieu.

À écouter également dans ce journal

