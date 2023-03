Guerre en Ukraine : pourquoi le président chinois Xi Jinping se rend-il en Russie ?

Vladimir Poutine et Xi Jinping, en mars 2022

Le Kremlin a bien l'intention de médiatiser l'événement. Le président chinois Xi Jinping entame une visite d'État en Russie ce lundi 20 mars, un voyage pour la paix, selon Pékin. Les Chinois cherchent à jouer un rôle de médiateur dans la guerre en Ukraine et c'est aussi une bouffée d'oxygène pour Vladimir Poutine, de plus en plus isolé sur la scène internationale.

Depuis le début du conflit, seuls les dirigeants des obscures anciennes républiques soviétiques viennent au Kremlin. Recevoir le président chinois récemment réélu est donc une victoire diplomatique pour le président russe. L'attitude de Pékin face au conflit en Ukraine est un peu celle d'un équilibriste, la Chine n'a pas formellement condamné la guerre, mais ne la soutient pas ouvertement non plus. Les deux chefs d'État partagent la même ambition : établir une nouvelle gouvernance mondiale face aux démocraties occidentales.

Le président chinois cherche de son côté à jouer un rôle de médiateur dans le conflit, de promoteur des pourparlers de paix. Officiellement, les deux hommes parleront donc d'un rapprochement stratégique, signeront l'entrée de leurs relations diplomatiques dans une nouvelle ère, selon le Kremlin. Officieusement, Vladimir Poutine profitera peut-être de la visite du président Xi pour lui réclamer des armes. Officiellement, la Chine n'en fournit pas à la Russie.

