publié le 19/08/2019 à 13:02

Les secouristes italiens ont extrait le corps de Simon Gautier du ravin où il se trouvait à 200 kilomètres au sud de Naples. Le randonneur français, a été retrouvé sans vie, hier soir dans un ravin neuf jours après sa disparition. Les opérations sont délicates, le corps a été extrait du ravin, il faut maintenant le descendre vers le rivage.

Ces opérations qui se déroulent sous un soleil de plomb sont complexes car la zone est très sauvage, escarpée, avec des falaises à pic vers la mer. L'équipe du secours alpin qui a placé le corps de Simon Gautier sur une civière pour le sortir du ravin, a prévu maintenant de descendre lentement la civière jusqu'à une plage en contre-bas à l'aide de cordes.

Une vedette des garde-côtes italiens attend en bas de cette plage pour ensuite regagner le port de Scario et remettre le corps aux autorités. Dans le cadre de l'enquête judiciaire qui a été ouverte, une autopsie sera pratiquée afin de déterminer les causes et la date de la mort. Cela permettra de vérifier si, après l'appel de Simon Gautier aux secours d'urgence, une mobilisation plus rapide, plus massive aurait permis de le retrouver en vie

À écouter également dans ce journal

Orages - 7.000 éclairs hier soir en deux heures seulement dans le Rhône et notamment dans le Beaujolais : de la pluie, des rafales de vent, de la grêle et des dégâts importants localisés constastés, notamment dans les vignes.

Féminicide - Sur une route de Haute-Savoie, le corps d'une femme a été découvert dans une valise à l'arrière d'un véhicule. Son mari était au volant et ses enfants sur la banquette arrière.

G7 à Biarritz - Dialogue franco-russe au Fort de Brégançon. Vladimir Poutine est attendu à 16 heures par Emmanuel Macron dans ce lieu de villégiature présidentiel. Réunion de travail puis dîner à 5 jours du G7 qui se déroulera à Biarritz, un G7 qui se tient désormais sans la Russie.